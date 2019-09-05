售賣以女星臉合成色情片　二手交易平台：零容忍

內地AI換臉App「ZAO」近日被揭存洩露私隱風險，其所屬公司負責人更遭當局約談，事件引起社會對使用換臉軟件的疑慮。在二手交易平台上，有賣家被發現利用換臉技術將色情影片的主角換上當紅女星頭像。平台回應查詢時表示，對有關商品的違規行為將從重處罰。

據一名在二手交易平台「閑魚」售賣相關產品的賣家向記者表示，可將明星換臉合成情境圖，如換1個明星需30元（人民幣‧下同，約33.5港元）、2個明星40元（約44.7港元），每個明星圖片數量不同，大多數300張左右。賣家提議在QQ或微信進行交易，但拒讓記者試看。另有賣家以「套餐」形式提供上百部AI換臉影片，內有40多名女星，價錢只需75元（約84港元）。

閑魚的工作人員向記者表示，對違反公序良俗的商品，平台一貫採取零容忍態度，並將向執法機關舉報涉嫌發布違規資訊的帳號，協助打擊。據知今年3月20日，閑魚在浙江省網信辦指導下，進行為期3個月的專項治理行動，打擊各類涉嫌違反公序良俗的違規資訊。

北京律師趙佔領則指出，售賣明星換臉不雅影片的行為，除構成肖像和名譽侵權外，還涉嫌觸犯傳播淫穢物品牟利的刑事罪，情節嚴重最高可判無期徒刑。他又認為，AI換臉軟件ZAO的用戶要上傳頭像並通過認證，才能把換臉短片分享給他人，過程中肯定會收集臉部資訊，一但這些資料被存儲，不排除可能洩露，繼而被用來從事違法犯罪活動。