包庇毒梟走私30億新台幣毒品　台警官被起訴

台灣今年5月連續在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲2宗走私毒品案，共繳獲市值約30億元新台幣（約7.7億港元）的安非他命（俗稱冰毒）及氯胺酮（俗稱K仔），其後更查出台東縣警局前警官李哲銘涉嫌包庇毒梟。案件周四（5日）完成偵查，台東地檢署依毒品危害防制條例對包括李在內的11人提出起訴。

台東地檢署去年底接獲情報，指有不法分子利用漁船在蘭嶼外海接駁，從柬埔寨走私毒品入台。今年5月9日，台東地檢署指揮海巡署台東查緝隊等單位，在蘭嶼外海攔截一艘海釣船，搜出約829公斤冰毒，翌日再在一艘正駛入台東富岡漁港的宜蘭籍漁船上，查獲共約627公斤的冰毒及K仔。

由於情報指明有警員涉案，台東警局經查發現，原任職蘭嶼分駐所所長李哲銘，因欠下巨額債務，有重大嫌疑，今年4月將他調回台東警分局就近監管。警方破獲上述2宗毒品案後，李隨即失蹤，直至6月於恒春落網。

據了解，雖然李被捕後配合辦案，協助查出幕後主腦及整個運毒、藏毒脈絡，但檢方認為李身為警務人員，犯罪行為令執法人員蒙羞，故求刑12年。同案的2名鄭姓和張姓船長，則分別被求刑10年和13年。