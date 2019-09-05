被質疑挪用氣爆事故捐款　陳菊提告表清白

台灣的國民黨近日質疑，高雄2014年發生的氣爆事件後，民間募捐所得的善款遭不當挪用以及帳目不明，矛頭更直指時任該市市長的現任總統府秘書長陳菊。她周四（5日）在Facebook發文反駁指控，又表示為保個人及團隊清白，決定對有關的抹黑造謠行為正式提告。

陳菊表示，近日來韓國瑜競選辦公室及國民黨立委參選人，屢屢指控她及前高雄市府團隊挪用氣爆善款，是沒有事實根據的選舉操作。她決定在收集相關事證後，委託律師向國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委許淑華及立委參選人陳麗娜等人正式提告。

陳菊又強調，高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部、會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衞福部等中央單位查核，不能恣意挪用。另於過去5年來，氣爆的重建工作及善款運用一直受到社會大眾高度重視，各災後重建工作均如期完成，同時接受外界最嚴格的檢驗。

陳菊指出，從去年市長選舉開始，一些政治人物利用氣爆意外，散播各種扭曲事實的謠言，以獲取個人及所屬政黨的政治利益。她質疑，國民黨陣營也許因為去年運用這種方式贏得市長大選，所以在2020總統大選前的4個月故技重施。她認為這種「一謊接一謊」的連續抹黑，已逾越容忍界線，必須加以遏止。