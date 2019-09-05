郭台銘將再訪美？幕僚︰特朗普一直邀約

距離台灣的總統大選只剩不足半年時間，鴻海集團前董事長郭台銘尚未正式宣布參選，惟連日來「造勢」活動不斷。郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長永齡基金會副執行長蔡沁瑜周四（5日）證實，因美國總統特朗普一直邀約，郭正安排時間前往美國，惟具體時間未定；另蔡沁瑜又指，郭台銘仍在尋找副手，或獨立參選，「不會回國民黨了」。

蔡沁瑜指出，郭台銘近期將會前往美國，是因在特朗普眼中，郭是一個重要的朋友，加上鴻海在威斯康辛州投資的工廠將在明年5月完工，屆時兩人將一起剪綵，故這段時間雙方亦保持密切聯繫。她又指，郭台銘能不通過美國在台協會，直接與白宮溝通，故郭是一個直接能解決台美問題的人。至於郭會否與特朗普會面，蔡沁瑜強調「會」，因特朗普一直在邀約，目前正盡力安排時間。

另外，郭台銘日前邀蔡英文針對產業結構和台灣未來辯論，蔡英文周三出席公開活動時表示，郭提出的，正是台灣當局要大力推行的政策，批評郭台銘「坐而言不如起而行，郭應該做實質的事情」。

至於蔡英文的國民黨對手、高雄市長韓國瑜將在下周日（8日）於新北三重舉辦「2020新北出發」首場造勢活動。北部競辦副執行長許淑華周四透露，國民黨主席吳敦義等將會同台造勢，預料至今有10萬名支持者到場，理想目標是20萬人，目的是展現團結氣勢。