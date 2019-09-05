兩部門嚴控禁養區劃定　促進生豬生產發展

內地豬肉價格持續上升，引發怨聲載道。內地生態環境部、農業農村部近日聯合印發通知，要求各地落實《畜牧法》、《畜禽規模養殖污染防治條例》等法規，要求進一步規範畜禽養殖禁養區劃定和管理，促進生豬生產發展。

通知指出，各地要嚴格落實法規對禁養區劃定的要求，以科學劃定禁養區。除飲用水水源保護區，風景名勝區，自然保護區的核心區和緩衝區，城鎮居民區、文化教育科學研究區等人口集中區域，以及其他規定禁止養殖區域之外，不得劃定禁養區。除了國家法律法規和地方法規之外，其他規章和規範性文件不得作為禁養區劃定依據。

通知亦要求，各地要在省級人民政府領導下，成立專門工作組，組織開展禁養區劃定情況排查，查清本地區禁養區劃定情況。對於以改善生態環境為由，違反法律法規規定限制養豬業發展，或壓減生豬產能的情況，一併排查，同時把排查結果及調整後的禁養區劃定情況，在10月底前報知生態環境部、農業農村部備核。

通知強調，生態環境部已把有關違反法律法規規定，超劃禁養區的問題，納入中央生態環境保護督察和強化監督範疇，並適時開展專項行動。至於在禁養區內被關停的規模化養殖場戶，各地要優先支持異地重建，對符合環保要求的畜禽養殖建設項目，加快環評審批；同時要加強對養殖場戶畜禽養殖污染防治的技術指導與幫扶；針對需關閉的養殖場戶，要給予合理過渡期，嚴禁採取「一律關停」等簡單做法。