南寧女網購麵包發現全發霉　商家：正常現象

廣西南寧一名何姓女子，周三（4日）向內媒投訴，稱自己網購一箱名為「髒髒包」的麵包，卻發現當中大部分製品均已發霉。何女其後向商家投訴，後者竟稱是正常現象，又指「快遞路途遙遠容易壞，沒辦法。」事後該商家願賠償同等數量「髒髒包」，惟被何女拒絕。

何女表示，她在網上購入上述麵包，「還在保質期內，還沒有到期就發霉了。我跟你說除了我有這樣的現象，還有別人有這樣的現象，你們怎麼處理這個問題呀？」何女不滿對方的麵包製品質量不及格，「是吃到人口裏面的。」

涉事商家解釋，公司所製麵包不含添加劑，因此認為該產品發霉，「這個也屬於是正常的，因為我們不是餅乾，我們畢竟是麵包。」何女則強調，該商家曾向她表示，「那問題你是保質期20天內，你自己寫的，為甚麼你不寫少一點呢？」

商家回應時，仍認為其處理手法並無不妥，「打個比方，我們現在是攝氏25度以下，你如果超過25度以上的，有可能我們保不到20天，這也是沒有辦法的。快遞路途遙遠，車子裏面發熱發燙。沒關係，你不行我就給你補發一份，好吧？這個東西，我們就是說沒辦法的。」