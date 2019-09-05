無力還債被迫到大連陪酒　6未成年少女獲警解救　

黑龍江警方周四（9月5日）通報，當地交警在8月23日，成功解救6名被拘禁在商務車內的未成年少女，並順藤摸瓜搗破1個犯罪組織，解救出另外6名肇東籍，以及若干名其他籍貫的未成年少女。據悉有少女因無力償還旅遊款項，遂簽下欠條，且被疑犯要求她們再找女孩，一同去大連陪酒還錢。

通報稱，交警在事發當晚，於京哈高速拉林河收費站夜查時，發現一輛白色商務車即將駛入收費站時突然變道，交警發現可疑後將其攔下檢查。交警發現白姓男司機並無駕駛證、行駛證及身份證，副駕駛位置則坐了一名疑似未成年的女生，車內還有5名年齡相約的女孩。

其中一名少女向交警表示，她和朋友逛街時，後者接到電話稱要去哈爾濱吃飯，兩人其後上了白姓司機的車，發現路線不對後，她們曾要求下車回家。白男向警方交代，他認識車內其中兩名女孩，曾一起和她們去大連旅遊，並由他承擔費用。

白男表示，兩名女孩因無力還債，遂向他簽下1.5萬元（約1.6萬港元）欠條，並要求兩人再找4名女孩去大連陪酒，藉此抵債。白男稱，6名女孩均未成年，4人來自肇東市，另2人來自哈爾濱阿城區。白男又交代，此次已非首次往大連運送未成年少女。

黑龍江警方其後向肇東警方與大連警方了解情況，然後迅速展開調查，成功在大連市開發區永利宮某卡拉OK中，搗破上述犯罪組織。白男事後因涉嫌非法拘禁罪，已移交大連警方處理；他其後承認曾毆打車上少女，並已因毆打他人，被肇東市公安局行政拘留10日，並處罰金500元（約550港元）。