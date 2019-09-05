「中國天眼」首測及神秘射電信號　距地球約30億光年

內地傳媒周四（5日）報道引述中國科學院國家天文台消息，稱其位於貴州黔南州、被譽為「中國天眼」的「500米口徑球面射電望遠鏡」（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，簡稱FAST），首次探測到「快速射電暴」（Fast Radio Burst，簡稱FRB）多次重複爆發；同時當局亦捕捉到目前全世界已知數量最多的脈衝。

有科學家認為，這個被指是「宇宙深處的神秘射電信號」，距離地球約30億光年；又稱目前已排除飛機和衞星等干擾因素，後續交叉驗證則正在展開。報道提到，快速射電暴是近年新發現的天體現象，迄今國際科學界仍無關於快速射電暴起源的合理解釋；又稱直到2007年，人類才發現首個快速射電暴；截至目前，全球已發布的快速射電暴不足100個。

報道續稱，在一般情況下，快速射電暴出現一次便再無蹤迹；2015年，美國阿雷西博望遠鏡首次探測到快速射電暴FRB121102的重複爆發；據分析稱，該信號源位於一個距離地球約30億光年的矮星系。中科院國家天文台助理工程師張馨心表示，FAST此次使用即時探測終端探測到的，就是FRB121102。

張續稱，在上周五（8月30日）上午，FAST首次即時探測到來自FRB121102的脈衝；此後連續多日，當局每天探測到數十個來自FRB121102的脈衝，僅在3日當天就探測到20多個；目前全球探測到的快速射電暴太少，而探測樣本的增多，對研究快速射電暴起源和物理機制，將起到重要推動作用。