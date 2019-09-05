ZAO修訂隱私協議　刪除「可免費使用用戶肖像」條款

內地AI換臉軟件ZAO早前捲入私隱洩露風波，被工信部約談，要求立即整改，加強保護用戶個人資料訊息。內地傳媒周四（5日）引述用戶表示，ZAO已更新了用戶隱私協議，將極具爭議的「可免費使用用戶肖像」相關條款刪除。ZAO隨後證實，有關條款已於周二（3日）起被刪除。

在ZAO規定的新版協議中，用戶使用ZAO提供的技術服務時，「您同意對你提交的含有您或你已經獲得授權的第三人的頭像的照片進行處理」，而處理方式僅為「通過後期技術將您提交的照片疊加到您選定的短視頻中」，在ZAO產生成新的短片並實現「換臉效果」；ZAO將根據《隱私政策》使用獲授予的內容，協議不會改變用戶對肖像權的歸屬，亦不影響用戶本人肖像權任何合法使用。

據了解，ZAO未修訂前的協議規定，用戶一旦上載本人或其他人的照片，即同意或確保肖像權利人同意授予ZAO及其關聯公司，在全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利，包括但不限於：人臉照片、圖片、視頻資料等肖像資料中所含的用戶本人或肖像權利人的肖像權，以及利用技術對您或肖像權利人的肖像進行形式改動等等，結果引起用戶質疑。