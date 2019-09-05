港男台灣衝紅燈被撞死　司機巴士公司判賠126萬新台幣

台灣台北一名陳姓男司機，2016年11月25日晚駕巴士行經仁愛路與大安路口，期間撞倒一名衝紅燈過馬路的冼姓香港男子，後者送院後不治。冼男家屬向法院提告索償，台北地方法院日前判陳男，以及其所屬巴士公司賠償126萬餘元（新台幣‧下同，約32萬港元），全案可上訴。

據悉此案的刑事部分，陳男已依業務過失致死罪，一、二審判囚10個月。台北地方法院早前處理民事部分，冼男母親提告，稱陳男在事發當晚駕駛巴士，沿巴士專用道行經行愛路四段和大安路交叉路口時，未有留意到冼男正橫過斑馬線，導致冼男被撞，其頭部胸腹骨折，另肝脾破裂，最後顱內出血不治。

冼母認為，兒子因赴台灣遊玩而遭車禍，加上死者是獨生子，出生後和她相依為命，長期未和父親往來；冼母求償包括醫療、機票、喪葬、骨灰龕費和慰撫金等，涉額385萬餘元（約96萬港元）。陳男則稱，當時巴士車速僅40公里，反觀冼男未依交通規則橫過馬路，和巴士相距不足10米，導致他閃避不及，請求法院駁回請求。

法院最終認為，按現場照片和行車紀錄，巴士駛入路口時和冼男仍有一段距離，行車紀錄儀也拍攝到冼男走在行人道上；陳男若有注意車前狀況，應可及時發現對方，且會有停車讓對方先行的可能，認為陳男應負一定過失責任，其做法亦為肇事主因；冼男未依燈號橫過馬路，是屬次要原因。法院認定男陳應負六成責任，冼男則應負四成。