7歲童音樂噴泉玩耍　遭水柱擊穿肛門傷及腸臟

不少家長會帶子女到公園或廣場嬉戲，惟廣場上危機四伏，家長切記要格外留神，尤其留意警告指示牌，以免發生意外。江西撫州市廣昌縣7歲男童樂樂，日前隨祖母到廣場玩耍時，意外被音樂噴泉射出的水柱擊穿肛門，更傷及腸臟；雖然性命無礙，惟醫生要在樂樂肚皮上人造切口，讓樂樂排便，令他留下巨大心理陰影。

事發於上周三（28日）晚上7時許，樂樂跟隨祖母到音樂噴泉廣場上玩耍。樂樂母親王女士憶述，廣場上當時不少大人小朋友在玩水，樂樂亦加入到人群中玩耍，期間樂樂蹲下來玩水，正好蹲在泉口之上；一道高壓水柱射出後，樂樂隨即被擊飛，隨後大叫臀部及肚子「好痛」；樂樂隨後被送到當地醫院治療，後因傷情嚴重，再轉送到省兒童醫院留醫。

主診醫生指出，樂樂傷情嚴重，相關部位的肌肉嚴重受損，腸臟亦被擊穿；為了讓樂樂腸子愈合，以及減輕水腫，目前只能在其肚子上造口以供排便。醫生又指，雖然樂樂康復後，有望恢復為自然排便，惟人造切口對他的打擊極大，現在變得沉默寡言，經常哭泣。

王女士事後表示，雖然家長未盡監管孩子的責任，惟現場亦有不少小孩在噴泉裏玩耍，質疑管理方監管不力。負責管理音樂噴泉廣場的廣昌縣園林管理所副所長熊先生則指，由於現場是一處開放式的噴泉，未有辦法設置圍檔等防護措施，但他們早已在噴泉周邊豎立安全警示牌，亦曾派人勸告家長，惟成效不大。目前，雙方仍在協商當中。