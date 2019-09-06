叢培武任華駐加大使　首要工作推動兩國關係發展

繼加拿大周三（5日）宣布鮑達民出任駐華大使並獲中方同意，中國外交部發言人耿爽同日亦宣布，任命前外交部北美大洋洲司司長叢培武出任中國駐加拿大大使，接替已離職並轉任中國駐法國兼駐摩納哥大使的盧沙野。

耿爽在周三舉行的記者會上表示，叢培武的工作是要推動中加關係向前發展。但兩國關係當前面臨困難的責任在於加方，加方對此非常清楚。中方希望加方能夠及早地採取措施來糾正自身錯誤，推動中加關係早日重回正軌。耿爽再敦促加方盡快釋放華為首席財務官孟晚舟。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，加國政府已接受叢培武成為下任中國駐加拿大大使，並形容此舉是兩國化解爭議踏出的一步。她指出，雙方的新任大使已獲接納，讓兩國關係向前邁出一步。

叢培武曾任中國駐英國大使館代辦、公使銜參贊等職，2014年接替現任外交部駐港公署特派員謝鋒，出任外交部北美大洋洲司司長。今年7月，外交部新聞司前司長陸慷接替叢培武出任北美大洋洲司司長，其後一直有傳叢培武將接出任中國駐加拿大大使。