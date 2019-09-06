修例風波︰官媒指港局勢反映深層矛盾　須盡速止暴制亂

香港反修訂《逃犯條例》示威活動持續近3個月，港府日前宣布正式撤回條例草案。官媒周五（6日）發表評論指出，香港局勢正出現積極變化，但仍舊複雜嚴峻，當務之急是止暴制亂，集中發展經濟、改善民生；又提到風波折射出了香港社會一些深層次矛盾及問題，但解決非一日之功，需找準癥結，找到有效解決辦法。

評論提到，風波導致香港20家酒店停工、700多名員工失業；旅行社缺乏訂單，大量導遊無事可做；酒店入住率不到3成，一些酒店要員工放「無薪假」。數據顯示，上月香港零售業銷售總額同比下降達50%、採購經理指數處於十幾年來最差水準，因此不論從具體事例還是宏觀數據看，經濟環境已極度惡化，暴力風暴的盤旋造成嚴重打擊，絕多數香港市民不願見到此番景象。

評論又指，特區政府已展示了誠意，務求止暴制亂、恢復發展經濟民生，如上月出台多項措施，包括額外發放社會保障金額、為中小幼學生提供津貼等，並於周三（4日）提出打破困局的4項行動。同時香港各界代表人士和眾多組織，紛紛共同譴責暴力違法行徑，呼籲共謀發展，愈來愈多市民也站出來反暴力、護法治，希望香港可冷靜下來，繼續前行。

評論最後提及，反修例風波反映了香港社會的深層次矛盾和問題，尤其年輕人常有怨言的住屋、貧富懸殊、向上流動難等社會問題成因複雜，是經長期積累形成的；又強調解決這些問題不是一日之功，需要綜合施策、多管齊下，而迅速回歸持續、健康、穩定的發展態勢是至關重要的一環，只要各界以主人翁姿態集思廣益、凝聚共識，就必能找到破解難題的金鑰匙。

此外，中國商務部前副部長魏建國在官媒發表署名文章，指中國改革開放40年的進程中，香港的作用不可估量、不可替代，但如今香港社會卻出現一些聲音，鼓吹中港未來在經濟聯繫上應該「脫鈎」。魏建國認為，香港正處於關鍵路口，唯有依託內地，才能在未來騰飛，若單靠香港自己，未來是沒有前途。如何消弭社會層面的片面、偏激、短視情緒，確保一個有益於經濟合作的輿論環境，中央與港府還需要努力去做。