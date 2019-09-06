大學裝人臉識別惹議　教育部：學校應慎重使用

新學年剛開始，針對內地有校園應用生物識別等人工智能技術，引起學生私隱被侵犯的疑慮。就此問題，教育部科學技術司司長雷朝滋表示，希望學校非常慎重地使用這些技術，能不採集就不採集，尤其涉及到個人生物資訊。

近日，江蘇南京的中國藥科大學在部分課室安裝人臉識別系統，該系統不但可以識別學生進出課室的情況，替學生自動簽到簽退，還能識別學生發呆、打瞌睡、玩手機等行為。有網民認為，大學在校園廣泛應用這系統或涉嫌侵犯私隱。

雷朝滋指出，人臉識別進入校園，既有資料安全也有個人私隱問題，「教育部已經在開始關注這個事情，組織專家論證研究」。

據了解，為促進「互聯網+教育」的發展，教育部等8部門聯合印發《關於引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》（以下簡稱《意見》）。對資料安全、私隱問題，《意見》特別提出，收集使用個人資訊應當明示收集使用資訊的目的、方式和範圍，並經用戶同意。

此外，收集使用未成年人資訊應當取得監護人同意、授權。不得以默認、綑綁、停止安裝使用等手段，變相強迫用戶授權，不得收集與其提供服務無關的個人資訊，不得違反法律法規與用戶約定，不得洩露、非法出售或非法向他人提供個人資訊。