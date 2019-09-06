蘋果誤將美元當人民幣　內地iOS開發者多收6倍錢

手機應用程式是智能手機的靈魂。（互聯網）

中國一名iOS軟件開發者日前在社交平台上爆料稱，蘋果給中國開發者結算時，錯將計算由人民幣變成美元，致使其當月收入增加6倍，但其後卻收到蘋果的官方郵件指結算出錯，要求追回多支付的款項。

該名為@waylybaye的iOS開發者周三（4日）爆料稱，「蘋果搞了個大事故！！給國內開發者打上上個月的錢的時候，把單位是人民幣的錢當成美元打過來了」。雖然該筆款項已入帳，但該開發者卻不敢動。有網民留言笑稱，「庫克給開發者的中秋獻禮」，但也有人提醒「靜待蘋果官方回應」。

果然，該開發者周四（5日）向多家媒體透露，已接獲蘋果官方通知，由於合作的德意志銀行方出現問題，影響了開發者2019年7月的收入。希望開發者能夠配合銀行退回款項，蘋果會按正確金額另外再匯款。

對此，北京市的律師事務所高級合夥人黃繼保表示，蘋果與中國開發者之間應該有委託開發合同，開發的薪酬按一定方式結算，對多結算的部分，對中國開發者形成「不當得利」，如果蘋果主張歸還，開發者是應當返還的。

黃繼保補充，如果主張歸還的行為給開發者帶來很大不便，甚至造成損失並有證據證明，那麼開發者可以向蘋果索償。另外，開發甚至可提出精神損失賠償，但也要有一定依據。