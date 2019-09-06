胡春華訪俄會普京　冀購買大豆加強跨境貿易

胡春華（左）與普京（右）在東方經濟論壇上會面。（互聯網）

中美貿易談判陰晴不定之際，國務院副總理胡春華周三（5日）在海參崴出席第5屆東方經濟論壇，與俄羅斯總統普京會面，談及加強國際事務合作、農產品貿易及跨境貿易等議題。中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，胡春華向普京稱中國市場巨大，能購買俄羅斯生產的所有大豆。

普京表示，今年是俄中建交70周年，雙方在各領域加強合作具有特殊意義，潛力巨大，在國際事務中相互協調與配合，發揮着重要作用。在雙方共同努力下，兩國經貿合作進展順利。俄方歡迎中國企業到俄投資，期待有關合作取得更多積極成果。

胡春指出，近年來中俄經貿合作持續向好，兩國確定在2024年實現2000億美元（約1.56萬億港元）雙邊貿易額的目標。中方支持兩國在擴大傳統貿易的基礎上，提升貿易投資便利化水準，擴大農產品貿易，加快跨境電商和服務貿易等發展。

此外，胡春華同日與俄羅斯副總理特魯特涅夫舉行中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會雙方主席會晤。胡春華訪俄期間，曾視察烏蘇里斯克大豆生產企業，認為兩國在大豆領域有巨大的合作潛力。