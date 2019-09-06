趣聞︰狗狗同主人爭風扇　仲識床底藏零用錢？

江西南昌的龍先生養了一隻3歲比熊犬「龍肉球」，牠不但會跟主人搶風扇，還會自行關房門和開空調，甚至在床底下私藏「零用錢」。龍男說無專門去訓練牠，平時把牠當人一樣相處，又稱肉球治好了他的焦慮症，友人都說「牠身體裏住了一個靈魂」。

由片段所見，狗狗既曉得自行走到地布擦腳，又會打開雪櫃門拿雪條，甚至懂得玩滑板。床底更是「龍肉球」收藏零用錢的地方，牠叼着一張100元紙幣走入床底，走出來時口中叼着一張10元紙幣。

「牠的記憶力非常好，教牠一遍兩遍，最多三遍，就可以做得明明白白。就是無意中教牠開風扇，捲涼蓆，牠一下子就學會了。」龍男稱，有人送他一個裝狗糧的東西，但他不知如何使用，「結果有一天牠（肉球）餓了，牠自己在那放糧吃，牠太能幹了」。龍男表示，肉球經常走失，但是每次走失都會自己回家，「牠在火車站走丟了，離我家20多公里遠牠都找回來了」。

「我以前有焦慮症，我花了30多萬去看病。」龍男稱，後來朋友就叫他養小動物治病，剛開始他就抱着試一試的態度，然後肉球就陪着我跑步，陪我聊天，我和牠天天在一起，幾乎形影不離，「所以牠懂我，我也懂牠」。龍男直言，肉球治好了他的焦慮症，「牠佔了百分之95的功勞」。