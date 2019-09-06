默克爾抵京展訪華行程　奏德國國歌儀式未站立

德國總理默克爾周五（6日）率領商業代表團抵達北京，展開上任14年來第12度訪華。她將在一連兩日的訪華行程期間，與多名中方領導人會面，並前往大學發表演說和參觀企業。近年屢傳健康問題的默克爾，在檢閱儀仗隊儀式上一直坐在椅上，未有站立。外界關注默克爾此行，會否與中方領導人提及香港的反對修訂《逃犯條例》風波。

默克爾上午乘專機抵達北京後，便前往人民大會堂，出席中國國務院總理李克強為其準備的歡迎儀式。在廣場中央設置了一個禮台，台上擺放了椅子，當奏起德國國歌時，兩人均坐在椅上。其後當奏起義勇軍進行曲時，李克強站起來，而默克爾則依舊坐着，兩人其後踏上紅氈檢閱儀仗隊和軍樂隊。

德國駐華大使館表示，默克爾與李克強的會談將圍繞雙邊關係、經濟政治及國際議題，會後會有記者會。與李克強共晉午餐後，默克爾將到訪采埃孚集團，參觀風力渦輪機軸、地鐵傳動裝置及輪胎試驗台。晚上則與國家主席習近平共晉晚餐及會談。默克爾翌日將前往湖北武漢，訪問華中科技大學及與學生座談，接下來到湖北省政府與官員對話，並參觀同濟德中友好醫院，行程的最後一站參觀韋巴斯特車頂供暖系統公司。

在默克爾在到達前，李克強應約於周四（5日）晚與她通電話。默克爾表示期望透過這次訪問，為中德雙邊關係良好發展發出積極信號。李克強則指出，在當前國際形勢複雜變化的背景下，中方願與德方一同努力，增進理解與互信，深化全方位合作，維護多邊主義和自由貿易。