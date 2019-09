美智庫：華府需提升創新能力　抗衡中國科技崛起

科技是中美貿易戰其中一個戰場,美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)周三(4日)發表的最新報告指,中國政府及一些中國企業透過合法或非法手段獲得西方技術,美國需要限制向中國技術轉移,但限制中國科技發展的最佳途徑不是行政限制,必須提高自身的創新能力,才能對抗中國的科技崛起。

名為「新興科技與管理向中國技術轉讓風險」(Emerging Technologies and Managing the Risk of Tech Transfer to China,暫譯)報告指,中美兩國經濟體之間存在緊密的聯繫,美國需採取限制向中國技術轉移的措施,並維護美國的科技實力,這一點比限制中國獲取科技更為重要。美國政策制訂人需要認識到,廣泛限制新興科技會損害自身利益。

報告指出,開放較封閉更能讓美國變得強大,因此美國需在國家安全層面外維持開放,讓市場指導大部分投資,並限制使用貿易壁壘,減少對資本和勞工流動的限制。科技創新已不再受政治版圖的安排,互聯網等新興科技的使用,建立了一個緊密連接的全球經濟,依靠國家供應鏈的自主創新已經不符合美國利益。

報告提醒美國要繼續審查中國的投資,對大部分新興科技實行以最終用戶為基礎的控制,加強對抗中國在美國的間諜活動等。竊取知識產權並非是中國發展的唯一源泉,中國亦重點發展科研與工程技術。但美國的明顯優勢是願意投資教育與科研等公共產品,必須扭轉削減科研與教育投入的趨勢。

報告認為,中美之間冷戰式的分歧理論並不符合美國的利益,也可能無法實現。美國可以通過漸進和靈活的管理,以監管、談判和保護知識產權等措施來減緩並管理對華貿易的風險。避免脫鈎是中美兩國的最佳結果,兩個經濟體作為夥伴會變得更為強大。

