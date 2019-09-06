回應郭台銘計劃獨立參選　吳敦義：每人都應守信用

早前於國民黨初選落敗的鴻海集團前董事長郭台銘，有傳將於本月17日前正式宣布是否獨立參選明年台灣的總統大選。國民黨主席吳敦義周五（6日）表示，初選前各人承諾若未勝出便不會參選，因此每人都應守信用，至於「吳郭會」是否破局，他則指會繼續努力。

吳敦義當日在台北出席公開活動時表示，國民黨是以各方主張的全民調方式決定總統參選人，且各方在參與前都彼此承諾過會支持勝出者，落敗後不會去競選，故每一個人都應守信用。但他未有正面回應倘郭台銘獨立參選，該黨會以何種對策對應。

至於會否與郭台銘在參選的連署申請截止日，即本月17日前會面，吳敦義表示見面要雙方都同意才能成事，又提及副主席郝龍斌已和郭會面多次，將來也會繼續溝通，強調若真有誠意，遲一天、一星期也沒有關係。吳又指，不能批評郭台銘誠意欠缺，認為每個人有自己做事的風格，他會予以尊重。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜周四（5日）曾表示，郭與國民黨未有足夠互信，因此本月17日前都沒有時間與吳敦義會面。外界則盛傳郭會在9月13日中秋節當日宣布參選。