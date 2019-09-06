3學校207師生疑食物中毒　當局遲遲未停業捱轟

台灣新北市3間小學周二（3日）發生疑似集體食物中毒事件，207名師生出現惡心、嘔吐、肚痛及肚瀉症狀，其中12人送院。市衞生局和教育局至周四（5日）晚才發新聞稿公告，已要求供餐企業停業，並由衞生局將可疑食材採樣送驗。家長亦質疑校方刻意隱瞞，事隔兩天仍未公布原因。

供應營養午餐的廠商為全盛美食公司，為新北30間學校供餐。周二晚上，介壽國小有上百位師生肚痛和肚瀉，校方立即通報教育局。新北市衞生局與教育局在事隔2天後，在周四（5日）晚公布，接獲介壽國小、錦和高中、文德國小師生疑似食物中毒。

家長亦質疑，教育局直到周三（4日）中午後，才要求供餐企業暫停供餐，等於30間學校師生還多吃了一頓有食物中毒疑慮的營養午餐，根本罔顧師生食品安全，刻意隱瞞。市教育局長張明文承認，因通報時差問題，直到周四中午，30間受影響的學校才全面暫停由涉事廠商供餐。他又指食安事件是家長關心重點，應主動對外說明清楚，未來會檢討。

市衞生局食品藥物管理科長楊舒秦則指，已派員至3所涉事學校及廠商的工廠稽查並抽檢，若經判定為食物中毒，可罰款6萬元至2億元新台幣（約1.5萬至5100萬港元）。