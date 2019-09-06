吉林漢冤獄23載後獲賠468萬人民幣　創國家賠償紀錄

入獄23年後最終獲判無罪的吉林男子金哲宏（本名金哲紅），周五（6日）在律師陪同下，前往吉林省高級人民法院領取國家賠償決定書，共獲得468萬元（人民幣‧下同，約513萬港元）的國家賠償，創下冤錯案國家賠償的最高金額紀錄，此前獲最多國家賠償的是吉林劉忠林，金額是460萬元（約504萬港元）。

由1995年10月11日收押至去年11月30日改判無罪，金哲宏在監獄羈押8452天。代表律師屈振紅指，法院裁定金哲宏所獲賠償中，人身自由賠償按每天賠償316元（約353港元）計，故獲賠人身自由賠償金約267萬元（約292萬港元），以及精神損害撫慰金約201萬元（約221萬港元）。

屈振紅又指，金哲宏收監時兒子不到2歲，導致妻離子散，他的母親一年後亦去世。當他出獄時，已從一個身強力壯的小伙子，成為喪失勞動力的殘疾人，生活不能自理，並患有高血壓、糖尿病及腎病等疾病。

金哲宏生於1968年，此前被認定為1995年一起命案的殺人兇手。從案發到2000年的5年中，該案經歷了3次一審，2次發回重審，金哲宏4次判處死緩。吉林省高級人民法院其後於2014年覆查案件，直至去年改判金哲宏無罪。