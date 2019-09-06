「救」過上萬件古家具　修復師︰最高境界是修舊如舊

現代家具若損壞，可以棄舊換新，但一件有歷史的家具如果破損，則令人難以拾棄。北京的古家具修復師劉更生，十多年來修復過上萬件各類的器具，亦曾參與故宮古家具修復工作。他說，如果無人修老家具，它就是一堆劈柴，時間愈久丟失的愈多。一定要把它原汁原味地復原，修復古舊家具，最高境界是修舊如舊。

今年54歲的劉更生，36年前投身於家具製作，但開始修復古舊家具，是由2002年開始。他說，這項工作比做一件新家具更難，有些老家具只有殘破局部，修復師要判斷家具的年代、做文獻查詢、拆解清洗、材料補救、重新組裝等步驟。而且不同時期，家具有不同風格、工藝，甚至結構。若有些部件丟失，修復師要找到料盡可能是同年代的材料，「更能容易融合到一體」。

經劉更生之手修復的家具，由民間桌椅板櫈，到宮廷禦用的雕龍大櫃都有。2013年，劉更生帶領團隊參與「平安故宮」工程的古家具修復工作，包括養心殿內有200多年歷史的無量壽寶塔。

劉更生也經常遇到民眾慕名前來請他幫忙。2006年，一位老客人希望他修復一張紫檀鳳戲牡丹圓桌。「修復起來難度也非常大，因為它都是散部件，一個整件都沒有。」劉更生表示，當他把這殘破的古家具復原後展示給客人時，對方特別激動，「那個眼淚都快下來了他說又讓我想起了兒時的記憶了，那時候一家人圍在桌子上吃飯那種場景」。

劉更生說，修復古舊家具的過程也是學習過程。古代工匠的智慧與匠心令他無時無刻不感嘆著中華文化的博大精深。未來他會繼續帶領徒弟們修復下去，讓古舊家具煥發新的生機。