所羅門群島未決定與大陸建交　台外交部：對北京有所警惕

兩岸關係緊張之際，所羅門群島據報就是否與台灣斷交，改與大陸建交一事意見分歧。該國外交部周五（6日）發表聲明指，當局尚未就事件作出任何決定；台灣的外交部發言人歐江安則警告，大陸的擴張令很多太平洋島國負上巨債，相信所羅門群島已對北京有所警惕。

所羅門外交部表示，在有關小組完成報告之前，總理辦公室尚未就與大陸建交還是保持與台灣邦交關係之間作出決定。報道指，曾率領部長級代表團前往北京討論相關議題的所羅門官員表示，他傾向於承認大陸，「我們不能與台灣在未來的40年繼續維持關係，現在是結交新朋友的時候了」。而一旦所羅門群島與大陸建交，台灣將僅剩16個邦交國。

歐江安接受英媒訪問時則警告，大陸的擴張不但令區內相關國家負債累累，也對很多國家的生態系統帶來嚴重破壞，因此她相信所羅門方面已對北京有所警惕。英媒早前報道，所羅門負責評估對台關係的特別小組，由新任總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）在4月大選後成立；索加瓦雷早前亦曾指與台關係並非牢不可破。