大陸漢遊奈良遭鹿撞　鹿角刮腰留20厘米傷口

不少人到日本奈良旅遊，都會到奈良公園看鹿，惟當地不時傳出有鹿咬人的新聞，去年日媒報道，在當地被鹿咬的遊客中，來自中國的遊客佔最多。近日有杭州遊客在奈良公園也遭鹿襲擊，並需到醫院治療。

來自杭州的徐先生上月31日與朋友一同前往大阪旅遊8天，兩人從大阪、京都、神戶，一路來到行程最後一站的奈良。周四（5日）上午10時許，徐先生與友人來到奈良公園門外，已看見一群鹿在馬路上散步。徐先生於是從路邊攤檔買了一袋餅乾準備餵鹿。

徐先生稱，當時有10多隻鹿包圍他，有些有角、有些沒有。正當二人專注餵鹿時，徐先生突然感到腰間被撞了一下且感到痛楚。他回頭一看，發現一隻長有40厘米長鹿角的鹿站在他身後。徐先生之後拉開衣服，便發現腰部有一條約20厘米長的傷口，且有鮮血流出。徐先生稱，曾聽說過鹿會咬人，「但沒想到他們會用角頂人」。

徐先生之後輾轉前往奈良市立醫院求醫，醫生經檢查後，替徐先生打了一支破傷風針，再對傷口敷藥並用紗布包紮，最後收取了徐先生5400日圓（約396港元）的診金。對於這次經歷，徐先生笑稱，「就當體驗了一回日本醫院的醫療服務」。另徐先生以往出門均有購買旅遊保險，但這次卻未購買，這次經歷教訓他出門一定要買旅遊保險。