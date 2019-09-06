女保姆別墅上吊身亡　最後訊息稱女僱主很兇

四川成都市一名52歲鄧姓保姆，上周六（8月31日）上午9時許突然在僱主徐女士的別墅中上吊身亡。雖然警方經調查後，初步排除刑案可能，惟死者家屬發現，鄧婦疑遭徐女士多番責罵而患上抑鬱，又認為事件有多處疑點，遂向當地傳媒反映，希望可找到事件的真相。

鄧婦兒子羅先生憶述，他上周六上午11時許突然接到警方來電，指母親上吊自殺，他便趕到派出所，惟母親已返魂乏術。事發當晚，徐女士曾到鄧婦的靈堂吊唁，她指最後一次看見鄧，是在事發前一晚10時許，未發現鄧有異常，惟翌日鄧未有叫她吃早餐，她下樓後又未見人，便讓大女兒到找鄧，這才驚悉鄧在樓梯上吊。她又指，她當時已立即拿剪刀剪斷繩子，並報警求助，惟鄧已無法回天。

「我太想知道真相了，不希望信息不準確帶來猜疑，不然以後沒法正常生活工作。」羅先生事後向警方申請進一步屍檢，並翻查了事發當天屋苑的閉路電視，發現鄧婦當天上午6時許還在遛狗；惟至7時許，鄧婦又在微信向其表姐楊女士發訊息，稱「徐X（女雇主）怪得很又很兇」。及後，羅先生才在母親手機中，發現一張抗抑鬱藥物的說明書，懷疑母親因工作壓力過大而患病。

楊女士透露，鄧婦與徐女士關係不佳，一直都想辭職；鄧曾被懷疑偷走銀器，幸最終證實清白，而鄧因與徐女士的小女兒關係很好，故未有離開。羅先生亦指，母親與徐的小女兒關係親密，小女兒十分喜愛母親，兩人常常一起玩樂

對此，徐女士表示，鄧婦已在她家工作近4年，「偶爾有點口角是正常的」，但強調沒有過度責罵鄧婦，直言︰「你說我要跟你兇到什麽程度，（才）會想不開？」徐女士又指，她對鄧婦最後一句話，是事發前一晚說「把宵夜的盒子扔到小區外面的垃圾桶，不要扔在房間裏，因為狗會刨垃圾桶」，當時鄧婦笑着回應「可以、好的」。