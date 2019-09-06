利用職務便利貪污受賄　中信前執董趙景文被起訴

中國中信集團有限公司（下稱中國中信）前黨委委員、執行董事趙景文因涉嫌嚴重違紀違法，今年2月接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。根據最高人民檢察院周五（6日）消息，國家監察委員會已就案件完成調查，經最高人民檢察院指定，由湖南省長沙市人民檢察院對趙景文提出起訴。

檢察機關在起訴中指出，趙景文利用擔任中國中信黨委委員、執行董事，兼任中信生態環境科技發展有限公司董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受、索取他人財物，數額特別巨大；趙又利用兼任中信旅遊集團有限公司董事長、中信紅河產業開發有限公司董事長等職務上的便利，非法佔有公共財物，數額巨大，依法以受賄、貪污罪追究其刑事責任。

65歲的趙景文為黑龍江依安人，於中國政法大學經濟法學專業畢業，擁法學碩士學位。2014年退休的他，在當上中國中信黨委委員、執行董事前，曾任中國國際信托投資公司監察室副主任，監察部、法律部主任，中國國際信托投資公司協理等職。今年7月，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，趙景文被給予開除黨籍處分。及至8月，湖南省長沙市人民檢察院決定對其正式逮捕。