茂名逾5千公安全市大清查 逮51名在逃人員

廣東省茂名市警方近日在全市範圍進行統一清查行動，共出動5036人次，整治市內各類突出的治安問題，包括打擊和震懾涉黃賭毒、槍爆、電騙、經濟、盜搶騙、酒駕醉駕等各類違法犯罪活動。在2日行動中，警方共排查流動人口落腳點500處，共偵破51宗案件，並逮獲51名在逃人員。

上周二（8月27日）凌晨，茂名市公安局組織各警種，以兵分多路方式展開行動，由交警支隊在各主要交通路段進行攔查，打擊酒駕醉駕、無證駕駛等；各區域清查組則分別對複雜行業場所、旅館、寄遞物流業等重點場所開展清查。

截至上周四（8月29日）凌晨零時，行動共查處交通違法案件2730宗，包括21宗酒駕、6宗醉駕、84宗無證駕駛。清查治安複雜場所、電信詐騙窩點、借貸投資企業等重點場所行業1195家，查處違規經營重點場所行業109家；排查重點人員1636名，查獲疑犯100名。

行動中，茂名市公安局與「雲劍」專項行動結合，對電訊詐騙類活動作出整治。上周三（8月28日）凌晨3時，市局刑警支隊組織特警及電白區各派出所等多警種，出動300名警力、車輛35輛次，對電白區麻崗、樹仔鎮開展大規模清查整治行動，逮獲涉電騙案通緝犯及疑犯共10人。經統計，現場扣押涉案現金19萬元人民幣（約21萬港元）、銀行卡42張、手機5部、POS機（銷售時點情報系統）4部，以及一批作案工具。