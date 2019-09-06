部署第4輪巡視工作　趙樂際︰持之以恆正風肅紀反腐

中共中央政治局常委、中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長趙樂際，周五（6日）出席十九屆中央第4輪巡視工作動員部署會並發表講話，同時部署針對中央和置家機關黨組織的巡視工作。趙樂際強調，要堅守政治巡視職能定位及工作方針，敢於發現問題並推動解決，督促中央和國家機關增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」。

趙樂際指出，對中央和國家機關黨組織開展巡視，首先要準確把握政治巡視的內涵和要求，同時要持之以恆正風肅紀反腐，確保巡視工作沿正確方向推進；他又指，要把巡視工作融入「不敢腐、不能腐、不想腐」一體推進工作格局，並與日常監督、保持懲治腐敗高壓態勢結合，強化「不敢腐」的震懾；同時與深化改革、完善制度結合起來，推動中央和國家機關深化行政審批、幹部人事、公共資源交易等領域改革，規範權力運行，紮牢「不能腐」的籠子。

同時，巡視工作要與鞏固深化主題教育成果、促進踐行初心使命結合，引領黨員幹部加強黨性修養，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，增強「不想腐」的自覺；巡視亦要注重運用科學思想方法和工作方法，亦要加強巡視隊伍建設，對巡視幹部嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督，帶頭反對形式主義、官僚主義，堅決維護巡視公信力。