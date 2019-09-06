防電視劇拖戲「注水」　廣電總局擬限集數上限

內地不少電視劇均超過60集，劇情精彩固然讓人目不暇給，惟愈來愈多電視迷批評劇集「注水」，刻意賣弄拍攝技巧、拖延劇情，令劇集變得沉悶。內地傳媒引述消息人士指，廣電總局正向行業徵求意見，研究應對措施防止電視劇「注水」，包括擬設定集數上限為40集等。

國產電視劇近年屢屢引起觀眾吐槽，不少評論均認為劇集「注水」令觀眾失去信心，在華麗的開首後，劇情竟變得忽快忽慢，令觀眾無所適從。上海大學上海電影學院副教授張斌更指，有些電視劇故事本身很精彩，完成有能力做成一部「精品」，但因要勉強拉長篇幅，結果白白浪費了好素材。

對此，有分析認為劇集之所以要拉長篇幅，背後離不開「利益」兩字，全因集數連帶着廣告、賣劇等收益，多一集等於增加收入，故很多片商不是不能打造精品，「而是不為」。

另有影視從業員分析，在限制影視劇集數的政策落地前，還需要更多明確細節，「一刀切」劃定集數上限需要詳細考慮；包括相關政策是針對新立項的劇目，還是包括待播劇；如何處理在新規前已拍攝完成，超過的集數上限等電視劇。