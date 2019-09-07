庫德洛將貿易戰和冷戰時期相提並論：可能要談10年

美國白宮首席經濟顧問庫德洛周五（6日）將中美貿易戰和美蘇冷戰相提並論，警告雙方的磋商可能會很漫長，更表示如果需要10年去達成協議，美國會奉陪到底。

庫德洛之前接受彭博社及消費者新聞與商業頻道訪問，表示這次面對面會談氣氛可能會比較冷靜。不過他在黃昏於白宮外見記者時就表示，會談非常重要，甚至認為就算總統特朗普明年競選連任，都不代表一定要在大選前結束會談。他說：「這是風險很高的會談，我們必須撥亂反正，如果需要10年去談，那就用10年吧。」

他以冷戰做例子，指出美國用了數十年才得到他們想要的結果，並回憶起自己在上世紀80年代跟隨時任總統列根的事，他說：「我記得列根總統當年也和蘇聯在打類似的仗。有時你必須堅持下去，到時你會發現（特朗普）總統的承諾是無限的，因為他相信自己是在保衞這個國家，在保衞這個國家的工人和安全。」

庫德洛又指出，特朗普之前不斷向美國人強調這場貿易戰的重要性，強調這是主要的經濟安全議題、主要的人權議題，更可能是主要的國家安全議題。不過庫德洛表示對於雙方下月能夠再度會面感到鼓舞，因為每次見面都「總有一些進展」。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁