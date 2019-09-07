美防長指中俄擾亂國際秩序　大國競爭成國安首要考慮

隨着美俄《中程導彈條約》失效，軍備競賽時代或重臨。出訪英國的美國國防部長埃斯珀周五（6日）指控中國及俄羅斯企圖擾亂國際秩序，中國透過經濟實力及盜取技術，侵蝕他國主權；而俄羅斯則不斷吞併鄰國領土，顯示莫斯科無意在國際事務中成為一個負責任國家。埃斯珀強調，華府不會對任何專制國家企圖損人利己，重塑國際秩序袖手旁觀，明言大國競爭已再次成為美國國家安全首要考慮。

埃斯珀在英國皇家聯合服務研究所發表演說，指早前出訪亞洲期間目睹中國一帶一路計劃，令印度太平洋區內國家愈發依賴中國的投資及貿易，一旦違背北京的意願，愈容易受脅迫及報復。中國的影響力慢慢滲透到國防領域，導致區內國家作出不太理想的國防決策，以免惹惱中國，招來經濟及政治懲罰。

埃斯珀又指中國透過盜取技術發展軍事科技，中國企業可能是中國政府盜取他國軍用技術及民用技術的同謀，警告中國企業威脅通訊，影響美國與盟友的情報分享及動員能力。

對於現時的美俄關係，埃斯珀指俄羅斯入侵格魯吉亞、吞併克里米亞半島、違反《中程導彈條約》及支援委內瑞拉的馬杜羅政權，企圖製造不穩定局勢，深受歐洲盟友關注。他稱俄羅斯的外交政策無視國際規範，故美方要增加波蘭駐軍及加強與波羅的海國家合作，呼籲北約盟友建立一支更具威懾力及作戰取勝的部隊。

為了適應新的大國競爭，埃斯珀指美國國防戰略現時有三大方向，分別是加強武器殺傷力、加強與盟友關係及改革國防部。隨着中俄對美國國家安全及繁榮的威脅增加，美國會採取先發制人戰略，在衝突爆發前遏制侵略。參謀長聯席會議主席鄧福德認為，中俄研究美軍兩次伊拉克戰爭的作戰方式，並投放資源抗衡美國的優勢。