修例風波：官媒批惠譽下調港評級　「政治凌駕業務」

香港反對修訂《逃犯條例》風波持續不休，國際評級機構惠譽周五（6日）下調香港的主權信貸評級，同時將前景展望降至「負面」，內地官媒批評惠譽的做法是政治凌駕於業務。

惠譽分析當香港持續融入內地管治體系，將面對更大的監管挑戰，勢令中、港的主權評級差距逐漸收窄。官媒認為這說法毫無理據，又引用瑞士洛桑管理學院發布的《世界競爭力年報》，指以一國兩制為基石的香港，在國際的競爭力非但沒減弱，反而愈來愈強。文章批評，國際知名評級機構常有翻雲覆雨、生殺予奪的能力。然而，中國絕不允許類似的惡意打壓。

日前香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉在社交平台詛咒警員子女，有官媒評論批評戴公開公開散布「仇警」言論，涉嫌違法。其次，他將未成年的學生作為欺淩的對象，嚴重違背了師德。而詛咒他人「早死」，更嚴重違背了社會公德。文章直斥戴的所為，不但涉嫌違法，又將不僅逾越了「師者」的底線，呼籲香港教育局不能縱容「恐怖教師」。

再有官媒指出，持續3個月的亂局，充分說明圍繞修例出現的事態已完全變質，一小撮極端暴力分子甘為外部勢力和反中亂港勢力做出暴力違法的惡行，目的是要攪亂香港、癱瘓政府，進而奪取特區的管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，假高度自治、「港人治港」之名，行完全自治、對抗中央之實。文章呼籲香港所有掌握公權力的機構採取果斷行動，將暴力犯罪分子繩之以法，並對其背後的策劃者、組織者、指揮者追究到底。