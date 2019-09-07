合肥破套路貸涉惡團夥　涉案金額3千多萬人民幣

安徽合肥市公安局高新分局近日搗破一個套路貸涉惡團夥，主要從事汽車貸款詐騙等違法活動。據了解，案中受害人達265人、涉案汽車35輛、涉案金額高達3000多萬元（人民幣‧下同，約3360萬港元）。

該惡勢力犯罪團夥首腦程某某，最初在合肥經營小額放貸業務，其後邀集多名同鄉，先後在廬陽區和蜀山區開設公司進行車貸詐騙活動。案中一名受害人王某某，在該公司借款10萬元（約11.2萬港元），實際只拿到7萬多元（約7.8萬港元），之後該犯罪團夥製造虛假流水帳，以違約為由強制拖走王某某一輛價值31萬元（約34.7萬港元）的私家車，並聲稱已掌其公司和家庭成員姓名住址，恐嚇其不可報警或提告。

案中另一受害人陳先生，去年7月因公司資金短缺，經朋友介紹下，按月息30厘向程某某借款130萬元（約145萬港元），扣除各類服務費，實際只得107萬元（約120萬港元）。一個月後，該犯罪團夥不斷打電話、發短訊及前往公司騷擾陳先生，恐嚇陳先生再借130萬元（約145萬港元），用於償還上次貸款。最後債權高築的陳先生，因無力償還債務，被迫將其在蕪湖市的一套價值600萬元（約671萬港元）的別墅過戶到其團夥成員名下。

案中至今被刑拘的疑犯共23人，查封扣押涉案資產1922.8萬元（約2150萬港元），追回涉案車輛35輛，目前該案仍正在進一步偵辦中。