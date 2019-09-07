郭台銘確定17日前宣布參選與否　王金平拒當副手

外界盛傳鴻海集團董事長郭台銘將於本月17日前，宣布參選台灣明年的總統大選，對此郭的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜周六（7日）明確回應，指郭會在該日子之前向外界作出宣布；其又否認郭會退回國民黨榮譽黨員狀一事。備受關注會否與郭台銘合作參選的前立法院長王金平則表示，他不會當郭的副手。

蔡沁瑜上午接受台媒訪問時，確定郭台銘會在連署申請截止日，即本月17日之前會對外有所宣布。至於同五（6日）晚上郭與日本東京大學兩岸關係研究小組學者用餐一事，蔡指出雙方相談甚歡，話題涉及多部分，包括幫助台灣的弱勢社群，以至兩岸關係與台灣選舉的相關議題等。至於外界議論郭台銘會否退回榮譽黨員狀一事，蔡沁瑜予以否認。

此外，針對第三勢力結盟一事，王金平指出這是社會上一般人的理念，希望台灣有中道的力量、組織出現，以整合全台各界的力量，又表示自己和郭台銘一直保持合作關係。至於有傳郭台銘或會在下周五（13日）宣布參選，並定調「中秋節起義」，王金平稱他的幕僚與郭台銘、柯文哲幕僚仍有所接觸但只是交換意見，同時又否認會當郭台銘副手，「那不可能的事嘛」。