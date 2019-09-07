任正非︰美國通訊產業失敗不能歸罪華為崛起

中國科技巨企華為持續受到美國全力封殺。華為周五（6日）發布始創人任正非接受英媒採訪的紀要；任正非指出，美國通訊產業失敗不能歸疚於華為崛起，而是美國一開始便「走錯路」；他又指美國的實體清單對華為業務運營基本沒影響，強調華為在最核心技術方面可以完全不依賴美國。

任正非在採訪中指出，在90年代世界無線通訊崛起時，美國曾是最偉大的科技強國，惟美方強制推行CDMA和WiMAX，又動員其他國家用CDMA和WiMAX，卻沒想到世界潮流3GPP才是正確道路，導致美國通訊產業沒落；在CPU問題上，美國的X86亦領導世界，惟美方未有開放予各國合作，結果其他國家先後研發出不同CPU，令美國被迫競爭。

任正非又指，美國目前在5G領域比較落後，在網絡聯接設備上，華為長期處在世界領先位置，基本不會依靠美國；從芯片到系統，華為亦能自行擔負；但在終端方面，華為確實未能跟上，會有一些生態問題，但「不會構成嚴重的死亡威脅」。但他承認，華為自行研發的「鴻蒙」系統，短時間內難以在手機上使用。

任正非直言，他現階段的目標是待5G普及化後，讓農村或貧窮的孩子都有能力上網，在網上觀看世界並提高素質，增強他們將來為人類創造財富的能力。