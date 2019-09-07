涉職務違法受賄　國家質檢總局副局長被開除黨籍

中央紀委國家監委周六（7日）通報，國家質量監督檢驗檢疫總局前黨組成員、副局長魏傳忠，因涉職務違法及受賄犯罪被開除黨籍處分，並按規定取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，魏傳忠違規出入私人會所；生活腐化墮落，大搞錢色交易；甘於被不法私營企業主「圍獵」，利用監管權大搞權錢交易、以權謀私，在工業產品生產許可證辦理、工程招標等方面為他人謀利；違規投資非上市公司，非法收受巨額財物、禮金等。

公開資料顯示，現年65歲的魏傳忠為山東陽谷人，曾任國家商檢局辦公室主任兼中國商檢報社負責人，國家出入境檢驗檢疫局辦公室主任。他於2000年4月起任職北京出入境檢驗檢疫局副局長、黨組成員，同年9月升任局長、黨組書記，至2007年4月起任國家質量監督檢驗檢疫總局副局長。

另中央紀委國家監委周六通報，湖南省人大常委會原黨組成員、副主任向力力，因涉職務違法及受賄犯罪被雙開（即開除黨籍及公職），並終止其湖南省第十一次黨代會代表資格，涉嫌犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴。

經查，向力力生活腐化奢靡，自我放縱，肆無忌憚貪圖個人享樂；搞兩面派、做兩面人；將公權力當作謀取私利的工具，與不法私營企業主勾肩搭背，大肆收錢斂財、大搞權錢交易，在土地性質變更、房地產項目開發、項目承攬審批等方面為他人謀利，非法收受巨額財物等。

公開資料顯示，向力力現年57歲，山東陽谷人，曾任湖南長沙市人民政府副市長、市委常委、黨組副書記，湖南省商務廳廳長、黨組書記，湖南省郴州市委書記、市人民政府市長。他於2016年任職湖南省人民政府副省長、黨組成員，至2018年2月任職湖南省人大常委會副主任、黨組成員。