網站調查︰台灣成全球最適合居住及就業的地區

總部位於德國慕尼黑的旅外人士交流網站InterNations發布「旅外人士圈內人」（Expat Insider）年度調查報告，指在旅居國外人士眼中，台灣在「今年全球最適合居住和就業的國家及地區」名列首位，至於香港則比去年下跌3位，排名第41，中國大陸則排名第50。

據了解，InterNations已連續6年發布該項報告，主要針對全球64個國家及地區，就生活質素、個人財務、就業情況、適應難度、生活成本和家庭生活等方面進行意見調查，今年獲逾2萬多名旅居國外人士回覆。而台灣則在調查總得分力壓越南，暌違2年重登榜首。

報告指出，在旅外人士眼中，台灣比起其他對手的優點是醫療可負擔度，高達89%的受訪者感到滿意，遠高於全球平均滿意度55%，而醫療品質滿意度亦達92%。另高達96%的受訪者滿意在台灣的個人安全，78%受訪者同意適應台灣生活不難，88%受訪者感覺台灣人普遍友善。

今年排名前10的國家或地點︰

1. 台灣

2. 越南

3. 葡萄牙

4. 墨西哥

5. 西班牙

6. 新加坡

7. 巴林

8. 厄瓜多爾

9. 馬來西亞

10.捷克