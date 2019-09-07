經典兒歌「一分」變「一元」　作者女兒︰不覺得拗口嗎？

潮流會隨時代而變化，兒歌亦不例外；不少經典兒歌亦因時代局勢改變，而被人修改；但修改歌詞時亦應尊重原著。內地網絡近日流傳一張照片，顯示有出版社擅自把經典兒歌《一分錢》改為《一元錢》，引起網民熱議。有網民感嘆「物價升漲」，亦有網民認為是「與時俱進」，惟作者潘振聲的女兒亦有不同意見。

「爸爸這首歌寫的是孩子天真無邪，撿到錢要交給警察叔叔，跟物價飛漲沒有什麽關係。」潘振聲的女兒馬莉接受內地傳媒訪問時表示，經典就是經典，現今唱起來仍可體會創作者當時的心血，她又反問︰「改成這樣，唱起來不覺得拗口嗎？」她認為，不尊重自己的經典文化，隨意醜化或消解經典，卻又缺乏原創的能力，並不值得提倡；影響了幾代人的經典不宜改動，是對文化傳統的一種尊重。

據了解，《一分錢》是內地著名的兒歌，出自國家一級作曲家、著名音樂家潘振聲之手；潘振聲亦被譽為當代「兒歌大王」，亦有「一分錢爺爺」的稱號，惟他因患腦血栓經醫治無效，2009年5月14日在南京逝世，享年77歲。