押犯期間接受款待　兩警涉違規被處分

湖北2名警員去年前往新疆執行解押網上追逃人員任務期間，竟接受對方款待，包括到當地景區遊覽，由對方購買列車的頭等車票，並接受對方宴請。湖北省谷城縣紀委今年2月接獲舉報，經查明警員違紀違規問題屬實，已對兩人作出處分。

據湖北襄陽紀檢監察網上周四（5日）通報，2018年初，谷城縣廟灘鎮陳某因故打傷他人後，前往新疆烏魯木齊工作。同年5月30日，陳某得知自己被列為網上追逃人員，便委託僱主胡某忠聯絡谷城縣廟灘派出所要求自首。派出所警員張某慶和輔警陳某輝之後被委派押解陳某回谷城。

當張某慶和陳某輝於同年6月20日飛抵烏魯木齊當天，胡某忠和陳某先替二人「洗塵」，之後到酒店下榻。到22日，胡某忠再安排陳某和警員張某慶、陳某輝到天池風景區遊玩。同月23日，張某慶託胡某忠購買由烏魯木齊往鄯善，再由鄯善往襄陽的列車車票，且胡某忠又在鄯善宴請張、陳兩名警員。雖然張某慶最後給胡某忠支付了5000元（人民幣‧下同，約5600港元）現金，但計算胡某忠代付的機票、住宿費、火車票等各類費用，實際上張某慶尚欠對方863.5元（約966港元）。

谷城縣紀委審理認為，張某慶身為黨員及公安，本應維護良好形象，卻在執行公務期間接受宴請和旅遊，且未據實結清他人代付款項，情節較重，造成不良影響。谷城縣紀委遂於上月16日作出決定，給予張某慶黨內嚴重警告處分，並建議調離執法崗位，陳某輝也受到相應處理。