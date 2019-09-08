歷史新說：無頭石像為武則天守陵　專家證或與天災有關

武則天是中國歷史上唯一一位女皇帝，她離世後與唐高宗李治合葬在現今位於陝西咸陽的「乾陵」。陵墓規模宏大，擁有逾120件巨型石刻群雕，包括無字碑及石人石獅，而最令人匪夷所思的是當中竟有61座是「無頭石像守陵人」。有人猜測是盜墓者將石像頭砍下倒賣文物，亦有傳是「石像成精」而將頭部砍下。惟經考古學家查證後，發現怪象其實與天災有關。

考古學家考證，石像原型均是唐朝貞觀年間歸順大唐、當朝重臣的61位蕃王。據明代詩人劉伯溫〈乾陵〉中寫道：「蕃王儼侍立層層，天馬排行勢欲騰」，可見石像直至明朝仍完好無缺，屹立於陵墓外。

有關於「無頭石人像」其實有多種說法，當中以盜墓者倒賣及「石像成精」最為廣泛流傳。明末清初期間出現大量盜墓者偷盜，由於每個石像都重達數千公斤，難以搬運又會惹人注目，於是就將石像頭砍下運到國外倒賣。另有傳當時有人摧毀農作物後散播「石像成精」謠言，附近村民信以為真就將石像頭砍下。不過，有專家在乾陵附近的農田發現多個石像頭，經對比發現頭部斷痕與石身吻合；而謠言終歸是謠言，多半都會不攻自破。

經過多年的分析調查，考古學家發現「無頭」不僅出現在石人身上，陵墓區的石馬、石鴕鳥等動物石雕亦有相同情況，共同特點均為頸部脆弱，石像每個部位的材料及硬度都有差異，遂推測有可能是採用的材料有瑕疵，導致石像斷頭。

另根據《明史》記載，陝西華縣一帶於嘉靖三十四年間曾發生強烈地震，震級達8至11級，造成逾80萬人遇難。由於華縣距離乾陵只有100多公里，屬於震中地帶，所以專家推斷地震為石像斷頭主要原因之一。

乾陵於1961年被中國國務院公布為全國重點文物保護單位，佔地約230萬平方米，為唐十八陵之一。由於墓道完整，且尚未發現盜洞，專家認為乾陵是唐十八陵中惟一未被盜掘的陵墓。