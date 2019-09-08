國產劇「灌水」嚴重　廣電總局擬設限集令

國產劇集向來被指「灌水」問題嚴重，經常拖長至70、80集。內地媒體近日報道指，國家廣播電視總局（下稱廣電總局）正研究國產劇的「限集令」，疑將劇集的集數上限設為40集，以防「灌水」。有網民質疑廣電總局的做法，表示不少公認的經典國產劇，都是超過50集的長劇，「限集令」反而會降低好劇的品質。

有電視劇製作人表示，電視劇的集數是計算成本和買賣交換的基本單位。一部成本已定的電視劇，如果最終剪輯出的集數愈多，每集成本就愈低，收益自然就愈高。通常30集的劇本，拉長至40集的情況十分普遍。

有業內人士確認，「限集令」新規確實正在研究中。不過有網民認為，如何定義「灌水劇」，難以一刀切，若25集的劇本拍成40集，「難道就不是灌水嗎」。

廣電總局局長聶辰席早前重申，會嚴正關注灌水問題嚴重的電視劇、翻拍劇、演員高片酬等，以提升國產劇的質量。

據了解，2019年6月全國電視劇月報備案通報中，不少劇集的集數都有減少。6月的58部劇，平均每部劇為34.5集，比去年同期平均每部減少了5集。而2019年有72%變更過集數的電視劇，集數都在減少，包括《長安諾》從68集變成了61集，《大明風華》從70集變為62集，《彈孔》從49集變更為39集。