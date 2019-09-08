女足U13教練被舉報猥褻　正選位置誘球員脫光

內地有網民近日爆料，指江蘇女子足球隊05至06年齡段（2005年至2006年出生）教練陳廣紅，涉長期猥褻隊員。內媒周日（8日）報道，目前已有多名球員家長實名舉報，並在網上公開舉報信相片，事後亦有多名家長均到隊伍帶孩子回家。而受害者在上周五（6日）向滇江丹陽市警方報案，當局周日表示已展開調查。

舉報內容指，陳廣紅及其助理教練凌雨陽，由上年至今任職期間存嚴重經濟及生活作風問題。陳男常在酒後深夜找隊員，以按摩和談心為由邀赴至私人宿舍，遂以擔任球隊正選誘騙隊員，遂威脅、恐嚇，引誘脫光全身衣服，否則就會在日後被報復性的辱罵，甚至勸退或開除隊，對孩子們的心理及身體造成本極大的傷害。

此外，有網民更進一步爆料，指陳男的報復行為包括將犯錯的小球員實施罰款，且數額巨大；有來自徐州的隊員就曾被罰款5200元（人民幣．下同，約5810港元）；另有隊員在省足球管理中心財務部領取每人1000元（約1120港元）訓練補貼費後，全部被迫上交給教練組，但洗費的去向一直未明。報道指，幾名家長的實名舉報信已於上周一（2日）交至省紀委和省體育局，

據了解，陳廣紅在江蘇女足梯隊執教多年，曾兩次率隊奪得過全運會U18女足冠軍，培養了多名國腳，並進入過國字號青年隊教練組。