負面消息接踵而至　韓營造勢未「止血」先出事　

台灣高雄市長韓國瑜因接連爆出醜聞，支持度持續下滑。韓陣營周日（8日）在新北舉行大型造勢，但在活動正式開始之前，各種負面消息接二連三地傳出，包括大會籌備時嚴重破壞公園的草皮、出席人數「報大數」等等。

由於要應付人流，主辦單位提前在公園搭建場地，大量運輸車輛卻將公園的草皮輾毀。新北市水利局副局長諶錫輝周日表示，市府會要求租借場地的機構復原，若沒依照期限復原受損場地，將會要求賠償，嚴重者甚至將3年不得租借任何屬於新北市政府的場地。

對於主辦單位宣稱逼爆公園的說法，有網民根據會場地圖，用Google Map計算面積，測得場地大約2.8萬平方米，若每平方米站立3個人，現場大概也只能容納8萬。如果要達到10萬人的話，支持者更必須逼到捷運站。主辦單位的數字如何得出，令人費解。

另外韓國瑜的陣營曾表示已婉拒黨中央的動員撐場，稱韓打的從來不是傳統選戰，「讓支持者在網路上串聯，一個拉一個，這樣自然的動員才能展現真正的實力」。但媒體及網民都發現，不少參加大會的民眾，都由一輛又一輛的旅遊巴載到現場。