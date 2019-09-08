內地男拒付貼士　一家遭印尼海關拒絕入境

中國遊客近年赴印尼旅遊，被當地海關索要「貼士」的情況屢見不鮮。內地男子劉先生與其家人近日因未按印尼海關要求，每人支付15萬印尼盾（約84.7港元）的「貼士」，一家被拒絕入境。

在新加坡工作的劉先生原定和父母、姊姊及10歲外甥在上月24日前往印尼巴淡島遊玩，惟過關時被海關攔下，送進一辦公室內。其後，兩名身穿便服的海關人員表示，劉男家人的新加坡旅遊簽證快將到期，需每人支付15萬印尼盾貼士，工作人員便可給予通關。

劉男憶述，因自己常往返國內外出差，護照上蓋有其他國家出入境印章，過關順利。但同行家人因持新護照，遂懷疑與此有關。另加上當時職員未有佩戴證件，劉當場拒絕2人要求；他又先後出示往返旅程船票及酒店預訂資訊，包括之後從新加坡飛回中國的機票，但兩名關員漠不關心，將劉男家人帶至另一房間，直接辦理拒絕通關的手續。

對此，中國駐印尼大使館在上周五（6日）表示，中國公民若遭遇印尼海關工作人員索賄，應堅決抵制並第一時間聯繫領事館申請領事保護，國內的領事中心會將申請保護的情況下，第一時間反饋給駐外使領館。