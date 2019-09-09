女大學生陷傳銷組織　失聯11天後獲救

剛剛步入社會的年輕人由於對社會經驗不足，很容易被騙徒有機可乘。四川巴中市22歲女大學生何昭君日前疑身陷傳銷組織，一度失蹤達11日。何女的姊姊何朝儀報警後，最終於上周六（7日）將妹妹尋回。目前何女一家已經團聚，警方仍調查案件。

何女於6月21日畢業當天，經告知家人便獨自由重慶去成都上班。起初由於工作是她早前在網絡遊戲中認識的蒲姓「男朋友」所介紹，而每天工作又十分輕鬆，這讓她放下了心理防線，以為自己運氣爆棚，剛畢業就找到了一份輕鬆且高薪的職業。

直至公司每日要求何女打電話時開啟擴音、每日檢查手機的通訊記錄，到最後更收走了她的手機，完全切斷了她和外界的聯繫，她才發現「工作」的不妥。事後傳銷組織又用她的身份證貸款了1.4萬元人民幣（約1.56萬港元），但是此時，何女已經在該組織的監視下，無法求救和離開。

何女姊姊上月26日完全無法聯絡妹妹後，立即報警。警方在何朝儀的協助下，最終在郫都區一里陽光街附近的屋苑將4名疑犯逮捕，救出被囚禁多天的何女。事後何女表示，傳銷組織並未完全被摧毀，她出來時，裏面還有很多人被囚禁，有些甚至未成年：「雖然大家都不願意被洗腦，但因為被監視着，只能乖乖聽話。」