為救妹妹與騙徒鬥智鬥勇　醒目女助警破案

四川巴中一名何姓女子疑身陷傳銷後人間蒸發，其姊姊何朝儀通過一些微細的綫索，終於找到了妹妹的蹤迹。為避免疑犯將妹妹轉移，於是用計和騙徒鬥智鬥勇，最終成功協助警方，把疑犯逮捕，救出被囚的妹妹，一家團圓。

妹妹失蹤後，何朝儀辭退工作和弟弟兩人像「無頭蒼蠅」般胡亂尋找，但一直沒有發現妹妹的下落。雖然警方介入調查，惟傳銷組織「狡兔三窟」，每隔一段時間便會更換住所，使調查難度飆升。

幸何女突然想起，妹妹上月24日曾出現在成都東站，並被一位身穿粉色上衣的男子接走，她認為兩人一定有通過電話聯絡。於是，何朝儀前往電訊公司翻查通話記錄，找到妹妹蒲姓的「男朋友」，並確定他是傳銷組織的成員。

為免打草驚蛇，何女找來了一個速遞員，讓速遞員聯絡蒲男謊稱有包裹要簽收，蒲男不疑有詐報出地址。結果他在屋苑門口準備簽收包裹時，被早已埋伏的警員當場逮捕。何亦順利將妹妹救出。

最後警方再次搜查屋苑，多名男女倉皇逃跑，警方在混亂中只逮捕了兩人。經審訊，蒲男今年20歲，而另外3名被逮捕的男女分別20至24歲不等，目前警方對案件仍在進一步調查。