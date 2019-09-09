22歲女回家遇劫沒現金遭割喉　靠詐死保命

家住雲南昆明的22歲女子小蕓，日前獨自回家途中被一名陌生男子行劫；即使小蕓自願交出所有珠寶首飾，惟匪徒堅持只要現金，結果碰巧沒現金的小蕓慘被匪徒割喉7刀。幸好小蕓被送院搶救後，終脫離險境，近日更接受內地傳媒採訪，但只能透過手寫敍述事發經過；至於匪徒事後已被警方拘捕。

事發於上月20日凌晨4時許，小蕓當時下夜班獨自回家途中，已進入大廈大門後，一名陌生男子突然衝前擋住即將關閉的大門，二話不說便用刀刺傷小蕓的胸部，再揪住她的頭髮繞到背後，用刀抵住她的頸部。小蕓立即向男子表示「你不要殺我」，又把身上的首飾、手機等財物交給男子，但男子堅持只要現金。因小蕓沒現金在身，又看到男子的臉，結果男子在小蕓頸上連割7刀，小蕓用手擋刀，令手亦受傷。

及後，男子見小蕓倒在血泊中沒有動靜，便離開現場，未有把小蕓的財物帶走。在男子離開後，詐死的小蕓才掙扎地用衣服把頸部纏緊，再爬上5樓向房東求救。房東隨即報警，並把小蕓送到雲南骨科醫院治療。

醫生指，小蕓的胸部及手部的傷勢並不嚴重，惟頸上右側動靜脈、左側動脈部分斷裂，其頸部的神經、血管、淋巴管、氣管、咽喉、甲狀軟骨，還有下頜以下部位的骨骼肌等都受到損傷，幸經手術後，小蕓終脫離生命危險，惟因聲帶被割傷，難以正常說話。

事後，小蕓留下心理陰影，每晚都會發惡夢，幸在父親等家人陪伴下，才漸漸放鬆下來。另警方指出，警方在案發後即介入調查，在連續蹲守4天後，終把疑犯抓獲。目前，案件仍在調查當中。