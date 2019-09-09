內地泥膠鬼口水硼遷移量超標　嚴重可中毒致死

深圳市消費者委員會近日測試17款不同品牌的泥膠及「鬼口水」，發現有13款產品的硼遷移量超標，當中更不乏國內知名兒童玩具品牌。有專家指，兒童把玩泥膠不僅會與皮膚直接接觸，更存在誤食誤吞的風險。據了解，國內玩具安全強制標準中尚未對硼遷移量作出限制。

是次共測試10款泥膠及7款鬼口水，當中有6個品牌的泥膠及7款品牌的鬼口水的硼遷移量超標，其中兩款鬼口水更超標13.5倍及13.9倍，嚴重超出歐盟標準；另有4款產品檢出防腐劑含量超標。

據了解，市面上的泥膠玩具大多由樹脂、泡打粉等原料加工而成，內地廠商都會添加硼砂增加延展性。有醫學專家指，產品中的硼砂可通過傷口、口腔黏膜或經由消化道被人體吸收。有研究指出，成年人攝入1至3克硼砂就有可能出現急性中毒症狀；嬰兒攝入2至5克則可導致死亡。

有業內人士透露，大部分廠家都會在生產過程中添加防腐劑，以抑制微生物滋生及延長產品壽命。惟有不法廠家為降低成本，採用價格低廉、具有致敏性的噻唑啉酮類防腐劑，直接接觸有可能引起過敏，過量接觸會導致皮膚灼傷。

有皮膚科醫生指，硼砂中毒會出現急性腸胃炎、嘔吐、腹瀉等，病情嚴重則會出現昏迷、脫水，甚至會因腎衰竭休克死亡。除急性中毒外，長期接觸或過量攝入硼砂，更會造成兒童消化系統，內分泌及神經系統等出現蓄積性中毒。若兒童對產品中的防腐劑過敏，手部會出現發炎、濕疹、蕁麻疹等症狀。

部分被檢出硼遷移量超標的產品，在市場上宣稱安全無毒，甚至指原料為食品級。但有業內人士指，由於生產工藝和原材料的限制，國內市面上大部分相關產品均無法達至食品級要求。部分企業為追求銷量及控制成本，更忽視產品的安全風險，採用低端設備和劣質的原材料生產。

針對是次測試，有專家建議企業應改善生產工藝，採用環保安全的原料替代硼砂。深圳市消費者委員會表示，有關企業需加緊完善配方，按照更高標準生產，並呼籲有關部門盡快將產品的生產用量標準出台。