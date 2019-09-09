民調：倘郭台銘或柯文哲參選　將形成三強鼎立局面

台灣的總統大選明年1月舉行，除已選出候選人的藍綠兩大黨外，外界普遍關注鴻海集團前董事長郭台銘及台北市長柯文哲會否參選。周一（9日）有台媒發布的最新民調顯示，倘若總統選戰純粹是藍綠對決，爭取連任的蔡英文支持度暫居領先；若郭台銘或柯文哲加入競逐，則會形成三強鼎立局面，各人支持度相近。

民調顯示，若蔡英文與國民黨候選人韓國瑜對決，蔡支持度達44%，大幅領先韓國瑜的33%。若郭台銘參選，蔡英文雖仍以33%支持度領先，但韓、郭的支持度分別為27%、26%，三人支持度拉近，三強鼎立。如果改成柯文哲參選，蔡、韓、柯的支持度分別為31%、28%及27%，蔡與其他二人的差距進一步縮小。

民調又顯示，一旦郭台銘參選，原本在藍綠對決中支持韓國瑜的受訪者，有22%會轉變立場，蔡英文也會因此流失27%選票。若柯文哲參選，則會有高達31%蔡英文支持者轉投柯，韓國瑜也會流失17%支持者。換言之柯的參選，對蔡的選情衝擊最大。